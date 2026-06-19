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Rize'de trafik kazası: 1 ölü

Rize'de trafik kazası: 1 ölü
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Rize'nin Pazar ilçesinde dün gece ATV aracıyla takla atan Orhan Kara (43) ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cenazesi bugün Ardeşen Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Rize'nin Pazar ilçesinde bir kişi dün gece geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza dün gece saat 23.00 sıralarında Ardeşen-Pazar Karayolu'nun Hamidiye mevkiinde Özgür Çay Fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ATV aracıyla seyir halinde olan Orhan Kara (43), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kara, bugün Cuma namazına müteakip Ardeşen Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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