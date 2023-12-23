Rize Ardeşen'de Fırtına Sonucu Devrilen Ağaç Taksilere Zarar Verdi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç taksilere zarar verdi.

Ardeşen ilçesinde fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Ardeşen merkezde bulunan ağaç fırtına nedeniyle devrilerek taksi durağına çarptı. Ağacın devrildiği esnada durakta bulunan taksilerde maddi zarar meydana geldi. O esnada kimsenin bölgeden geçmemesi ise facianın önüne geçti. Olayın ardından vatandaşlar itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yolu açtı. Bölgede bulunan başka bir ağaç ise devrilme riskine karşı kesildi. - RİZE