Rize Ardeşen'de Fırtına Sonucu Devrilen Ağaç Taksilere Zarar Verdi
Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç, taksi durağına çarparak taksilere maddi zarar verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yolu açtı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç taksilere zarar verdi.
Ardeşen ilçesinde fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Ardeşen merkezde bulunan ağaç fırtına nedeniyle devrilerek taksi durağına çarptı. Ağacın devrildiği esnada durakta bulunan taksilerde maddi zarar meydana geldi. O esnada kimsenin bölgeden geçmemesi ise facianın önüne geçti. Olayın ardından vatandaşlar itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yolu açtı. Bölgede bulunan başka bir ağaç ise devrilme riskine karşı kesildi. - RİZE