Reyhanlı'da Motosiklet Kazası: 72 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Reyhanlı'da Motosiklet Kazası: 72 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 72 yaşındaki M.Y. ağır yaralandı. Kazanın detayları ve yaşananlar kameraya yansıdı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki motosikletin çarpışmasıyla yaşanan kazada, yaşlı adamın ağır yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Ana yolda seyir halde ilerleyen motosiklet, ara yoldan gelen başka motosikletle çarpıştı. Kazada yere düşen 72 yaşındaki M.Y. isimli şahıs ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. Kafasını yere çarpmasıyla beyin kanaması geçiren yaşlı adamın, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yoğum bakımda tedavisi sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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