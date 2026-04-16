Reyhanlı'da yanan ev kullanılmaz hale geldi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan mesken yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın; Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan evde yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangında evde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı