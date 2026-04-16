Reyhanlı'da yanan ev kullanılmaz hale geldi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yokken, evde hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre yangın; Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan evde yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangında evde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı