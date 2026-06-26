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Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Beşaslan Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. İki otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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