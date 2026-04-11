Reyhanlı'da müstakil ev alevlere teslim oldu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangın; Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan müstakil evde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde çevredeki yerleşim yerlerine sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı