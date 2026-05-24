Tokat'ta kazada hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen taraflı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Reşadiye ilçesine bağlı Darıdere köyü İdris mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T. yönetimindeki 06 ACF 838 plakalı Isuzu marka kamyonet, Niksar istikametinden Reşadiye yönüne seyir halinde olan ve emniyet şeridinde duran S.A. idaresindeki 34 TB 1218 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan Ü.A., Ö.A. ve K.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı