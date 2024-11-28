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Reşadiye'de Kar Yağışı Kutlaması: Halaylar ve Kardan Adamlar

Reşadiye'de Kar Yağışı Kutlaması: Halaylar ve Kardan Adamlar
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, uzun zamandır beklenen kar yağışı köy halkı tarafından kutlandı. Güvendik Köyü'nde vatandaşlar, karı süpürerek temizledikten sonra kardan adam yapıp halay çekerek eğlendi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde vatandaşlar, uzun zamandır bekledikleri kar yağışını kardan adam yapıp halay çekerek kutladı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik Köyü'nde uzun süredir beklenen kar yağışı sevinçle karşılandı. Köy halkı, karın keyfini hem çalışarak hem de eğlenerek çıkardı. Ellerine süpürge ve kürek alan vatandaşlar, evlerinin önünde biriken karları türküler eşliğinde temizledi. Eğlence, kardan adam yapımıyla doruğa ulaştı. Köylüler, el birliğiyle yaptıkları kardan adamın etrafında halay çekerek kar sevincini doyasıya yaşadı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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