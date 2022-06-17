Refüjdeki beton kütleye çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton kütleye çarparak hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton kütleye çarparak hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ahmet Türkmen'in kullandığı 42 P 9886 plakalı otomobil, Çavuşköy Mahallesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak, 300-400 kilogramlık beton kütleyi yerinden söktü. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Ahmet Türkmen ile otomobilde bulunan Mevlüt Sarıoğlu, Arife Sarıoğlu ve Aysel Güllü yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ahmet Türkmen Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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