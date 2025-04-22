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Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yanıltıcı bilgi yayma suçundan iddianame

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yanıltıcı bilgi yayma suçundan iddianame
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı yanıltıcı paylaşımlar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla iddianame düzenledi. Kütahyalı'nın 16 Nisan'da paylaştığı asılsız bilgiler, kamu barışını bozma amacı taşımakla itham ediliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, şüpheli Kütahyalı'nın, 16 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı, "Yarın Kasım 2023 kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak 45 gün sonra 1 Haziran 2025'de CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor" ve "Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor" şeklinde paylaşımı hatırlatıldı.

İddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin sosyal medya ortamında, hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgiyi, toplumda ayrışmaya toplumun belli kesimlerini karşı karşıya getirmeye ve bu yönüyle kamu barışını toplumun içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozmaya elverişli şekilde paylaşmak ve yaymak suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

Kütahyalı hakkında, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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