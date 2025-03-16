Rapçi Çakal'ın hayran buluşmasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin sinema salonunda dün akşam saatlerinde rapçi Emirhan Çakal, yeni filminin tanıtımı kapsamında Influencer arkadaşı İbrahim Tilaver ile hayranlarıyla bir araya geldi.

TEKME VE YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Çakal ile Tilaver salondaki buluşmadan ayrıldıktan kısa süre sonra ortalık karıştı. Çakal'ın filmini seyreden hayranları arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.