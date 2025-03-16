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Rapçi Çakal'ın hayran buluşmasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

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Gaziosmanpaşa'da yeni filminin tanıtımı için hayranlarıyla bir araya gelen rapçi Emirhan Çakal ve Influencer arkadaşı İbrahim Tilaver, sinema salonundan ayrıldıktan kısa süre sonra hayranları arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin sinema salonunda dün akşam saatlerinde rapçi Emirhan Çakal, yeni filminin tanıtımı kapsamında Influencer arkadaşı İbrahim Tilaver ile hayranlarıyla bir araya geldi.

TEKME VE YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Çakal ile Tilaver salondaki buluşmadan ayrıldıktan kısa süre sonra ortalık karıştı. Çakal'ın filmini seyreden hayranları arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rapçi Çakal'ın hayran buluşmasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelçuk:

mekanın cennet olsun barış manço abi ??başkada diyecek birşey kalmadı şu rezillikleri görunce

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