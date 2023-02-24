Randevu saatini kaçırdı, doktora saldırıp sekreterin boğazını sıktı Doktor ve sekretere saldıran şahıs gözaltına alındı Bilecik'te randevu saati kaçırmasına rağmen yeniden sıra verilip beklemesi söylenen, ancak bir süre sonra ultrason odasına izinsiz girmeye çalıştığı için engellenince...

Randevu saatini kaçırdı, doktora saldırıp sekreterin boğazını sıktı

Doktor ve sekretere saldıran şahıs gözaltına alındı

BİLECİK - Bilecik'te randevu saati kaçırmasına rağmen yeniden sıra verilip beklemesi söylenen, ancak bir süre sonra ultrason odasına izinsiz girmeye çalıştığı için engellenince önce sekretere, sonra radyoloji uzmanına saldıran vatandaş gözaltına alındı.

İddialara göre; Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü'nden randevu alan Halis Emre S., saat 10.20'de eşiyle birlikte hastaneye geldi. Randevusuna geç kalmalarına rağmen sıra verilip beklemesi söylenen şahıs, bir süre sonra eşiyle birlikte ultrason odasına girmeye çalıştı. Doktorun sekreteri Salih Akdoğdu, Halis Emre S.'yi içeride bulunan hastanın üzerine giyindiği gerekçesiyle içeri almadı. Şahıs, aralarında arbede yaşanan sekreter Salih Aydoğdu'nun gömleğini yırtarak boğazını sıktı. Bu esnada odada bulunan ve araya giren Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mesut Furkan Yazar'a da saldıran şahıs için 'Beyaz Kod' uyarısı yapıldı. Ardından polis tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öğlene kadar hasta bakılmadı

Öte yandan diğer bir Radyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Tiryaki Baştuğ yaşanan olaydan sonra odasından çıkarak, "Arkadaşımıza yapılan bu olaydan sonra hasta bakmıyoruz" demesi sonrası öğlene kadar hasta bakılmadı. Ardından hastane yönetimi araya girerek, öğleden sonra hasta bakımına devam edildiği öğrenildi. Randevusu olup da öğlene kadar bakılmayan hastalara ise en yakın tarihe yeniden randevu verildi.