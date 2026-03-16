Ramazan Bayramı tedbirleri VKS toplantısında ele alındı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, 81 ilin valisinin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden Ramazan Bayramı tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Mustafa Eldivan da VKS üzerinden katıldı.

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen toplantıda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri ve kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla ülke genelinde alınacak bayram tedbirleri değerlendirildi.

Bu kapsamda trafik, asayiş ve kamu düzeninin teminine yönelik yürütülecek çalışmalar ile ilgili kurumların koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol hazır bulundu - BAYBURT

