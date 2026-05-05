Rakip gazetecinin iş yerini kundaklayıp sosyal medyadan canlı yayınladı

Güncelleme:
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yerel bir gazeteci, rakibi olan diğer yerel gazetecinin iş yerini kundaklayarak sosyal medyadan canlı yayınladı.

Alınan bilgiye göre, Gazeteci ve Huzurevi Yaptırma Derneği Başkanı Y.E.I. isimli bir kişi, rakibi olan diğer gazetecinin iş yerini gece saatlerinde kundaklayarak sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Aynı şahsın birkaç ay önce de aynı iş yerini basarak gazeteciyi darp ettiği öğrenildi.

Y.E.I. güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
