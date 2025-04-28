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Putin, İkinci Dünya Savaşı Zaferi İçin Ukrayna'daki Operasyonları Askıya Aldı

Putin, İkinci Dünya Savaşı Zaferi İçin Ukrayna'daki Operasyonları Askıya Aldı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıldönümünde Ukrayna'daki askeri operasyonları 8 Mayıs 00.00 ile 11 Mayıs 00.00 arasında askıya alacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıldönümü dolayısıyla Ukrayna'daki askeri operasyonlarına 8 Mayıs saat 00.00'dan 11 Mayıs saat 00.00'a kadar askıya aldı.

Rusya, Ukrayna'da ateşkes kararı aldı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıldönümü dolayısıyla Ukrayna'daki askeri operasyonlarına 8 Mayıs saat 00.00'dan 11 Mayıs saat 00.00'a kadar askıya aldı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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