Sosyal medyadaki provokatif akıma katılan hemşire gözaltına alındı

Kocaeli'de sosyal medyada yayılan provokatif akıma katılan hemşire İ.A., İstanbul'da gözaltına alındı. Hemşirenin paylaşımı, Devlet Memurları Kanunu'na aykırı bulundu.

Kocaeli'deki bir kamu hastanesinde hemşire olarak çalışan İ.A., görevi başındayken saçlarını ördüğü videoyu kayda alarak, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hemşirenin "Devlet Memurları Kanunu" ve "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı hareket ettiğini vurgulayarak, hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Hemşire İ.A.'nın İstanbul'da kardeşinin evinde gözaltına alındığı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

