Portekiz'de raylardan geçerken trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

Portekiz'in Areosa kentinde raylardan geçtiği sırada trenin çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti.

Portekiz'in kuzeyinde Alto Minho bölgesindeki Areosa kentinde tren raylardan geçen kişiye çarptı. Portekiz basını, 38 yaşındaki kişinin sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, olay yerine çok sayıda Acil Durum ve Sivil Koruma Komutanlığı ekibi sevk edildiğini aktardı.

Tren seferleri kazanın ardından kısa süreliğine askıya alındı. Trenin, Porto-Valenca güzergahında sefer yaptığı ve kazanın Areosa istasyonundan yaklaşık 600 metre uzaklıkta geçit bulunmayan bir bölgede meydana geldiği ifade edildi. - LİZBON