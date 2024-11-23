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Polisten öğrenci ve öğretmenlere siber güvenlik eğitimi

Polisten öğrenci ve öğretmenlere siber güvenlik eğitimi
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Erzincan'da Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde planlanan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirildi.

Erzincan'da Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde planlanan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirilen projede

Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erzincan Spor Lisesi olmak üzere toplam 450 öğrenci ve öğretmenle bir araya gelindi.

"Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Siber Güvenlik" konularında öğrenci ve öğretmenleri bilgilendiren ekipler bilgilendirme faaliyetleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın velilere tavsiye mektubu, İl Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya tanıtım broşürü ve dijital bağımlılık broşürü dağıttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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