Polisten çıraklık okulu öğrencilerine yönelik eğitim
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, çıraklık ve akşam sanatı okulu öğrencilerine yönelik çeşitli konularda eğitim vererek, acil durumlarda müdahale, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve madde bağımlılığı gibi konularda bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.
Eğitim çalışması Afyonkarahisar Mesleki Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Eğitim çalışmasında katılımcılara yönelik '112 Acil Müdahale Hattının etkin kullanımı, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı, bağımlılıkla mücadele ve madde kullanımının zararları' konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. - AFYONKARAHİSAR
