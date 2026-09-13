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Polislerin gözü önünde ters yöne girdi, 10 bin lira ceza yedi

Polislerin gözü önünde ters yöne girdi, 10 bin lira ceza yedi
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Polis ekiplerinin uygulama yaptığı sırada bir otomobil sürücüsü, uygulama noktasında ters yöne girdi.

Polis ekiplerinin uygulama yaptığı sırada bir otomobil sürücüsü, uygulama noktasında ters yöne girdi. Polislerin gözü önünde gerçekleşen ihlal sonrası sürücüye 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetim ve uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler Yakup Şevki Caddesi'nde uygulama yaptığı sırada, bir araç ters yöne girerek ilerlemeye başladı. Polislerin gözü önünde ters yöne giren sürücüye durdurularak 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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