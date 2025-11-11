Haberler

Polisleri Atlatmaya Çalışan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Güncelleme:
Samsun'da cezaevi firarisi Y.Y., polisleri atlatmak için kendini başka bir adreste ihbar ettirmeye çalıştı ancak polislerin dikkati sayesinde yakalanmaktan kurtulamadı.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, hakkında 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.Y.'nin, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Polis ekipleri adrese geldiğinde Y.Y., yanında bulunan kız arkadaşına Samsun'un Canik ilçesindeki bir adreste olduğu yönünde ihbarda bulunmasını söyleyerek polislere yanlış bilgi vermeye çalıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbara rağmen şahsın evinin önündeki polisler saklanıp firarinin evden çıkmasını bekledi. Polisleri atlattığını düşünen Y.Y. evden çıktığı anda yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevinden izinli çıkıp geri dönmeyerek firar ettiği belirlenen Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Samsun Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
