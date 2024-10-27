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Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Kaza Geçirdi

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Kastamonu'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, bir otomobile çarparak yaralandı. Kazada hayati tehlikesi bulunmayan genç, hastaneye kaldırıldı.

Polisin "dur" ihtarına uymadı, kaçarken ölümden döndü

KASTAMONU - Kastamonu'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hacıbey kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, plakası olmayan bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Polis ekibinin "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki H.E.E., motosikleti ile kaçmaya başladı. Polis ekibinden kaçarken kavşakta M.N.E. yönetimindeki 06 DSR 236 plakalı otomobil ile çarpışan H.E.E., savrulan motosikletten düştü. Kazada yaralanan H.E.E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.E.E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından, plakası ve sürücüsünün ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet, otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Kaza Geçirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - 3.Sayfa

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