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Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti, Hayvan Büro Amirliği aracıyla üzerinde siyah poşetle birlikte Anadolu Adliye Sarayı'na getirildi. Burada basın mensuplarından birinin "Bir polis memurunu şehit ettin, pişman mısın?" sorusuna katil zanlısı "Öyle bir şey yok" cevabını verdi.

İstanbul Ümraniye'de yakalama sırasında çıkan arbede esnasında polis memurunun silahını alarak kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit olmasına neden olan şüpheli Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye, iki kadın polis tarafından, siyah çöp poşeti geçirilmiş halde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin aracıyla götürüldü.

Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

"PİŞMAN MISIN?" SORUSUNA TEK CÜMLELİK YANIT

Anadolu Adliye Sarayı'na da aynı şekilde getirilen katil zanlısı, basın mensuplarından birinin "Bir polis memurunu şehit ettin, pişman mısın?" sorusuna katil zanlısı "Öyle bir şey yok" cevabını verdi.

Polisimizi şehit eden alçağa
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Yaşam Polis Polis

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