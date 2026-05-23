Karaman'da sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosikletin şase numarasının kazınmış olduğu belirlendi

Karaman'da polis ekiplerini gören bir sürücü, motosikleti yol kenarına bırakarak kaçtı. Yapılan incelemede motosikletin şase numarasının kazındığı ve düz kontak yapılarak çalıştırıldığı tespit edildi. Çalıntı olduğu değerlendirilen motosiklet trafikten men edilirken, kaçan sürücü için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekibini gören kimliği belirsiz sürücü motosikleti yol kenarına bırakarak kaçtı. Ekiplerin motosiklet üzerinde yaptığı incelemelerde, şase numarasının kazınmış olduğu ve düz kontak yapılarak çalıştırıldığını tespit etti. Çalıntı olduğu değerlendirilen motosiklet, güvenlik nedeniyle trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
