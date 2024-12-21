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Polise Mukavemet Eden Şüphelinin 61 Suç Kaydı Bulundu

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Mersin'in Anamur ilçesinde polise mukavemet ederek gözaltına alınan şüphelinin 61 suç kaydı olduğu belirlendi. Yüksek alkollü olduğu tespit edilen 36 yaşındaki D.L., polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı ve polislere direndi. Yaralı olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

Polise mukavemet eden şüphelinin 61 suç kaydı çıktı

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde polise mukavemet ettiği ve güçlükle gözaltına alınmasıyla ilgili görüntüleri ortaya çıkan şüphelinin, aranmasının yanı sıra 61 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 13 Aralık'ta yaşanan ve sosyal medyaya görüntüleri yeni düşen hadisenin detayları ortaya çıktı. 61 suçtan kaydı olduğu öğrenilen ve yağma suçundan aranması olan 36 yaşındaki D.L.'yi trafikte gören polis ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli kaçmaya çalışırken evinin olduğu sokakta yakalandı. Polise direnen ve çıkan arbedede 2 memuru da yaralayan şüpheli, takviye ekiplerin gelmesiyle güçlükle gözaltına alındı. Arbedede şüpheli de yaralandı.

Gözaltına alınarak hastaneye götürülen şüphelinin aynı zamanda 2.17 promil alkollü olduğu belirlendi. Şüpheli hakkında aranma suçunun yanı sıra polise mukavemet, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldığı alınan bilgiler arasında yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(HİV-KU-SO-Y)

Polise Mukavemet Eden Şüphelinin 61 Suç Kaydı Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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