Polislere zorluk çıkarmıştı, adliyeye sakin girdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde çevreyi rahatsız ettiği yönündeki ihbar üzerine polis ekiplerine kimlik göstermek istemeyen ve kaçmaya çalışarak polis ekiplerine zor anlar yaşatan kadın adliyeye sevk edildi. Polislere direnen ve zorluk çıkartan kadının adliye girişinde sakinliği dikkat çekti.

Olay, 8 Temmuz günü Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Z.G. isimli kadının çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdiği öne sürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgede görevli polis ekipleri duruma müdahale etmek istedi. Polis ekiplerine kimlik vermek istemeyen kadın, kaçmaya çalıştı. Ekiplere zor anlar yaşatan ve polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kaçmayı sürdüren kadın, yaklaşık 250 metre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Uzun süre ekipleri uğraştıran ve küfürler eden kadın, Gençlik Caddesi üzerinde yakalandı. Gözaltı işlemi sırasında polis ekiplerine direnerek, hakaret ve küfür ettiği iddia edilen kadın, işlemlerinin yapılması amacıyla polis merkezine götürüldü.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Z.G., bugün Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye girişinde sakin bir tavır sergileyen kadın hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla işlem yapıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı