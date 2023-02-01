Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis üç kişiyi durdurdu, üçünden de bıçak çıktı

3. Sayfa Haberleri

Polis üç kişiyi durdurdu, üçünden de bıçak çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde devriye gezen polis ekipleri şüpheli 3 kişiyi durdurdu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde devriye gezen polis ekipleri şüpheli 3 kişiyi durdurdu. Her birinin üzerinden bıçak çıkan şahıslarda, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi üzerinde görev yapan Keşan İlçe Emniyetine bağlı devriye ekipleri İspat Cami Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. T.Ç. ve S.G. isimli kişilerin üst aramasında 2 adet bıçak ve 12 adet uyuşturucu olabileceği düşünülen hap ele geçirildi. Devriye ekiplerinin bir başka çalışmasında ise bu kez Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde şüpheli bir başka kişi durduruldu. A.D. isimli şüphelinin üst aramasında da bir bıçak ve 5 adet uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçildi. 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title