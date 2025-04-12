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Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümüne Sürpriz Kutlama

Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümüne Sürpriz Kutlama
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, kavga ihbarına giden çarşı ve mahalle bekçileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı dolayısıyla bölge halkı tarafından hazırlanan sürpriz kutlama ile karşılaştı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kavga ihbarına giden çarşı ve mahalle bekçileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 180.'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, sürpriz kutlamayla karşılaştı.

Selçuklu mahallesinde sokakta kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Ekipler adrese ulaştığında pastalı kutlamayla karşılaştı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180.'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, bölge halkının kendileri için hazırladığı sürpriz kutlamayla karşılaşan çarşı ve mahalle bekçileri, mutluluklarını gizleyemedi. Çarşı ve mahalle bekçileri, pastayı alkışlar eşliğinde kesip ardından vatandaşlarla birlikte yediler. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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