Polis İstanbul'da aranan 52 kişiyi yakaladı, bir hükümlünün 56 yıl 10 ay cezası var

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında 56 yıl 10 ay hapis cezası ve 10 milyon 485 bin 480 lira adli para cezası bulunan bir hükümlünün de olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarında, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslar yakalandı. Ekiplerin çalışmalarında, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kendisini kamu görevlisi ya da banka çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık suçlarından 56 yıl 10 ay hapis cezası, 10 milyon 485 bin 480 lira adli para cezası ve 14 ayrı UYAP aranması bulunan D.Ç., Büyükçekmece'de yakalandı. Şahsın 29 Eylül 2025 tarihinden bu yana arandığı öğrenildi.

12 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli Silivri'de yakalandı

Nitelikli yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, konutta birden fazla kişiyle yağma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 12 yıl hapis cezası ile 4 ayrı UYAP aranması bulunan N.K. ise Silivri'de yakalandı. Şahsın 19 Mart 2015 tarihinden bu yana arandığı belirtildi.

7 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şüpheli Avcılar'da yakalandı

Resmi belgede sahtecilik, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçlarından 7 yıl 4 ay hapis cezası ile 6 ayrı UYAP aranması bulunan Y.A., Avcılar'da gözaltına alındı. Şahsın 27 Mart 2013 tarihinden bu yana arandığı kaydedildi.

Cezaevi firarisi Maltepe'de yakalandı

Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 24 yıl 1 ay 12 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Ç., Maltepe'de yakalandı. Hakkında 8 ayrı UYAP aranması bulunan şahsın, 4 Aralık 2023 tarihinden bu yana arandığı öğrenildi.

Bankacılık Kanunu'na aykırılıktan 12 yıl 6 ay cezası bulunan şüpheli Fatih'te yakalandı

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na aykırılık suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 2 ayrı UYAP aranması bulunan B.K. de Fatih'te yakalandı. Şahsın 18 Temmuz 2022 tarihinden bu yana arandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı