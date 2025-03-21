Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek

İmamoğlu'nun mahkemeye çıkacağı gün ve saat belli oldu
CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP, olağanüstü kurultaya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır

Erdoğan'dan halkı sokağa çağıran Özel'e yanıt: Onun çağırdığı sokak...
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur

Bahçeli'nin sert uyarısına tavsiyeyle yanıt verdi

Polis Göçmen Kaçakçılarına Geçit Vermiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Göçmenlerin batı illerine sevkine yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 20 kaçak göçmen yakalandı.

Polis göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor

Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların, düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak Erzurum iline getirdiği ve farklı araçlar ve yöntemler kullanarak batı illerine sevk ettiklerine dair bilgi edinilmesi üzerine başlatılan projeli çalışma neticesinde farklı tarihlerde yapılan; ara yakalamalarda toplamda 20 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon ile olaylarda kullanılan 2 araca el konulurken kaçak göçmenlerin batı illerine sevkini sağlayan toplamda 7 şüpheli şahsa Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla alakalı Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğünü yöneten şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı yapılan operasyon sonucu 4' ü Türk, 1' i Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltını alındı. Organizatör şahıslardan 1'i savcılık ifadesi akabinde serbest kalırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan projeli dosya süresince toplamda 10 şüpheli şahsa Göçmen Kaçakçılığı Suçundan işlem yapıldığı ve 5 şahsın adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title