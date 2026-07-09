Telefon dolandırıcılığını bankanın güvenlik görevlisi bozdu

Düzce'de kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hesabına 300 bin lira yatırmak üzere bankaya giden kadın, özel güvenlik görevlisinin dikkati ve polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, telefonla ulaştıkları S.A. isimli kadına kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, "Hesabınızda şüpheli işlemler yapılıyor. Bankaya giderek size vereceğimiz hesaba 300 bin lira yatırmanız gerekiyor, aksi halde gözaltına alınabilirsiniz" diyerek baskı kurdu.

Şüphelilerin yönlendirmesi ve korkutmasıyla banka şubesine giden S.A., söz konusu parayı dolandırıcıların hesabına aktarmak için işlem yapmak istedi. Bu sırada kadının telaşlı halinden şüphelenen bankanın özel güvenlik görevlisi, durumu fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine kısa sürede banka şubesine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, S.A. ile görüşerek paranın dolandırıcıların hesabına aktarılmasını son anda durdurdu. Büyük bir mağduriyetten kurtarılan kadın, polis ekipleri tarafından sıkça karşılaşılan telefon dolandırıcılığı yöntemleri hakkında bilgilendirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı