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Polatlı-Yunak Karayolunda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Polatlı-Yunak Karayolunda Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Polatlı-Yunak karayolu 7. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında bir tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polatlı-Yunak karayolu 7. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı Şentepe Mahallesi Polatlı - Yunak karayolu 7. kilometresinde meydana geldi. Polatlı istikametine seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen Burak G.'nin idaresindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yan araç yan yattı. Olay yerine yapılan ihbar ile 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücü Burak G. ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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