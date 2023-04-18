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Polatlı'da yaklaşık 50 ton buğdayı araziye döktüler

Polatlı'da yaklaşık 50 ton buğdayı araziye döktüler

3. Sayfa Haberleri

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi Bağevleri mevkiinde araziye dökülmüş vaziyette 50 ton buğday bulundu.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi Bağevleri mevkiinde araziye dökülmüş vaziyette 50 ton buğday bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri boş bir araziye dökülmüş buğday yığınıyla karşılaştı. Arazide bulunan buğdaya ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yetkililer harekete geçti. Buğdayı kimlerin bıraktığı ve nereden geldiği ise araştırılıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Polatlı Ankara 3. Sayfa Haberler

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