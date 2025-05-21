Polatlı'da Koyun Hırsızlığına Gözaltı

Polatlı'da Koyun Hırsızlığına Gözaltı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde koyun hırsızlığı yapan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Çalınan koyunlar sahibine geri teslim edildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde koyun hırsızlığı yapan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesine bağlı Tatlıkuyu Mahallesi'nde Evren Orhan'a ait koyunlar çalındı. Hayvanlarının çalındığını fark eden Orhan, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olayın izini sürerek kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan başarılı operasyon sonucunda çalınan koyunlar bulunarak sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Koyunları çalan şahıs ise gözaltına altına alındı. Hayvanlarını kısa sürede geri alan Evren Orhan, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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