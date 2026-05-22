Ankara'da kavşakta iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sık sık kazaların meydana geldiği kavşakta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, İstiklal Mahallesi'nde Barbaros Caddesi ile Mehmet Emin Yurdakul Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği noktanın ilçede sık sık kazalarla gündeme geldiği belirtildi. Daha önce de onlarca kazanın yaşandığı kavşakta kontrolden çıkan bazı araçların cadde üzerindeki iş yerlerinin bahçesine girdiği öğrenilirken, yaşanan son kazayla birlikte bölgedeki trafik güvenliği yeniden gündeme geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı