Ankara'da drift yapan 5 sürücüye 291 bin 85 lira ceza
Ankara'nın Polatlı ilçesinde drift atarak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye sokan 5 sürücüye toplam 291 bin 85 lira para cezası kesildi.
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde drift yaparken kameralara yansıyan 5 sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi kapsamında işlem başlattı. Yapılan işlemler sonucunda söz konusu 5 sürücüye toplam 291 bin 85 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa