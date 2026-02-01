Haberler

Ankara'da drift yapan 5 sürücüye 291 bin 85 lira ceza

Ankara'nın Polatlı ilçesinde drift atarak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye sokan 5 sürücüye toplam 291 bin 85 lira para cezası kesildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilleriyle drift atarak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşüren 5 sürücüye toplam 291 bin 85 lira para cezası kesildi.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde drift yaparken kameralara yansıyan 5 sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi kapsamında işlem başlattı. Yapılan işlemler sonucunda söz konusu 5 sürücüye toplam 291 bin 85 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ANKARA

