Plajda görülen yılan paniğe sebep oldu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Plajda görülen yılan paniğe sebep olduKOCAELİ Kocaeli'de vatandaşların serinlemek için denize girdiği esnada plajda görünen yılan paniğe sebep oldu.
Plajda görülen yılan paniğe sebep oldu
KOCAELİ Kocaeli'de vatandaşların serinlemek için denize girdiği esnada plajda görünen yılan paniğe sebep oldu.
Olay, Kandıra ilçesinde bulunan Seyrek Plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar yüzmek için Seyrek Plajında denize girdiği esnada kumların arasında görülen yılan paniğe sebep oldu. Olay üzerine vatandaşlar plajdan uzaklaştırıldı.
İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun - 3. Sayfa