Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı
Asgari ücrette son viraj! Masada bu kez rakam konuşuluyor
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
Üniformaları fırlatıp ilk uçakla Esad'ın yanına kaçmışlar
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha

PKK/YPG Üyesi M.A. Şanlıurfa'da Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

PKK/YPG Üyesi M.A. Şanlıurfa'da Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da ikna çalışmaları sonucunda PKK/YPG terör örgütünde uzun yıllar görev alan M.A. isimli örgüt mensubu, Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/ Ypg'de uzun yıllar sözde sorumlu ve takım komutanı olarak görev alan M.A. isimli örgüt mensubu, örgütten kaçarak Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin önlenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2018 yılında yurt içerisinde terör örgütüne katılan, 2019 yılında Türkiye üzerinden Suriye/Kamışlı'daki örgütün kırsal kadrosuna geçiş yapan ve sorumlu düzeyde görevlendirilen, örgütün sözde takım komutanlarından olan, Suriye Haseke ve Kamışlı'da PKK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve 2021 yılında Suriye Ayn El Arap bölgesine sorumlu düzeyde gönderilerek yeraltında PKK'lı teröristlerin eğitim faaliyetlerini yürüten M.A. isimli örgüt mensubu teslim olması için ikna edildi.

Örgüt üyesi şahıs, örgütten kaçarak Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
img

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu
img

Kamuya yüzlerce personel alınacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara para aklama davasında mahkemede gerginlik
Fenomenlerin duruşmasında sanık uyuyakaldı
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
MİT'ten Suriye'de nokta atışı! Yayla Kızılkaya öldürüldü
Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti
2 dakika için ülke değiştirdi
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?

Son Dakika Haberleri

Gelin Evi Neşe Özkan öldü mü? Fenomen Neşe Özkan neden öldü, hastalığı nedir? Neşe Özkan kimdir? Neşe Özkan kaç yaşında, nereli? Akasya Durağı'nın Zeyno'su tesettüre mi girdi? Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında? 20 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yusuf Güney, 2025 yılı kehanetleri! Yusuf Güney yeni yıl hakkında ne dedi? KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU | A Grubu, B Grubu memur ilanları açıklandı mı? KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA | ÖSYM tercih kılavuzu, KPSS atama başvurusu ne zaman? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Nacional - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nacional - Benfica maçı şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.