PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

İstanbul trafiğinde terör örgütü PKK sempatizanı şarkılar dinleyerek o anları kayda alan kadın, görüntüleri paylaşınca büyük tepki çekti.

Mersin'de sahil kenarında terörist başının sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruptan gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Türkiye o görüntüleri konuşurken kısa bir süre sonra ise benzer bir manzara Ağrı'da kayda geçmiş ve 6 kişi "Örgüt propagandası" yapma suçundan gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayların yankısı sürerken sosyal medyaya yeni görüntüler düşmeye devam ediyor.

"HERKESİN HARCI DEĞİL"

Son olarak bir kullanıcı, araç içerisinde PKK'ya övgüler dizen bir şarkıyı son ses dinlerken kendini kayda aldı. O görüntüleri hesabından paylaşan kadın "İstanbul'un göbeğinde son sesle bu parçayı açmakta herkesin harcı değil diye düşünüyorum" notunu düştü.

PEŞMERGE KIYAFETLİ PAYLAŞIM

Vatandaşlar, kısa sürede çok sayıda tepki yorumu alan gönderiyi yetkililere ihbar etti. Ünlü giyim markasında çalıştığı iddia edilen şüphelinin sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerden birinde üzerinde peşmerge kıyafeti olduğu görüldü. Markaya yönelik, kadının işine son verilmesi için sosyal medyadan kampanya başlatıldı. Ünlü markadan henüz bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada tepki veren kullanıcılardan bazıları böyle tepki gösterdi;