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PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

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Sosyal medyada PKK'ya övgüler dizen bir şarkıyı son ses dinleyen ve bu anı kaydeden kadın "Herkesin harcı değil" diyerek o görüntüleri paylaştı. Vatandaşlar, şahsı ihbar ederek yetkililerin harekete geçmesini istedi. Ünlü jean markasında çalıştığı iddia edilen kadın için firmaya çağrı yapan çok sayıda kişi, şahsın işten çıkarılmasını istedi. Genç kadının sosyal medya hesabında peşmerge kıyafetiyle poz verdiği kareler de ortaya çıktı.

İstanbul trafiğinde terör örgütü PKK sempatizanı şarkılar dinleyerek o anları kayda alan kadın, görüntüleri paylaşınca büyük tepki çekti.

Mersin'de sahil kenarında terörist başının sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruptan gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Türkiye o görüntüleri konuşurken kısa bir süre sonra ise benzer bir manzara Ağrı'da kayda geçmiş ve 6 kişi "Örgüt propagandası" yapma suçundan gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayların yankısı sürerken sosyal medyaya yeni görüntüler düşmeye devam ediyor.

PKK propagandası yapan kadına tepkiler çığ gibi! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

"HERKESİN HARCI DEĞİL"

Son olarak bir kullanıcı, araç içerisinde PKK'ya övgüler dizen bir şarkıyı son ses dinlerken kendini kayda aldı. O görüntüleri hesabından paylaşan kadın "İstanbul'un göbeğinde son sesle bu parçayı açmakta herkesin harcı değil diye düşünüyorum" notunu düştü.

PKK propagandası yapan kadına tepkiler çığ gibi! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

PEŞMERGE KIYAFETLİ PAYLAŞIM

Vatandaşlar, kısa sürede çok sayıda tepki yorumu alan gönderiyi yetkililere ihbar etti. Ünlü giyim markasında çalıştığı iddia edilen şüphelinin sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerden birinde üzerinde peşmerge kıyafeti olduğu görüldü. Markaya yönelik, kadının işine son verilmesi için sosyal medyadan kampanya başlatıldı. Ünlü markadan henüz bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada tepki veren kullanıcılardan bazıları böyle tepki gösterdi;

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Sosyal Medya İstanbul Ağrı PKK Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (15)

Ramazan Biçer:

Ben artık mavi mağazasından alışverişi bıraktım yerli ve milli diye yıllardır sahip çıktık ??????

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Alparslan Türkdoğan:

hanendekilere sahip çık sahane maviden

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Serdar:

Direk idam

101
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ENSON:

İcabına acilen bakılmalı ve bedel ödemeli

100
31
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Alparslan Türkdoğan:

Anneanne bedel ödedi, sen doğdun

yanıt0
yanıt0
Marko Apostolidis:

bir şarkı illahi içindeki cümleler yüzünden dinlenilmez, çalgısına kulak verilir.. ben mesela farsça dinlerim ama hiç bir cümleyi anlamam o başka.

18
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Evvab:

herkesin harcı değil paylaşmak demesine ne diyeceksin. bildiğin meydan okumuş.

yanıt0
yanıt0
Di:

Maviden birşey almıyoruz

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30
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Alparslan Türkdoğan:

Çokda zkmdeydi

yanıt19
yanıt39
Mert Artıkarslan:

Mavi nin konfeksiyonu yok hatta hiç bir markanin yok. hainin olduğu foto mavinin fason işini yapan konfeksiyonu da fason isini yapan ütü paket atölyesi sadece . Hemen sazan gibi atlamasin herkes

31
15
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