PKK'lı teröristlere ait depoda patlayıcı madde ve fünye ele geçirildi

Hatay'da PKK/KCK tarafından geçmiş yıllarda kullanılan bir yaylada mevkiindeki depoda patlayıcı madde ve fünye ele geçirildi.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Dörtyol İlçesinde bulunan yayla mevkiinde 26 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Emrah GÖÇER operasyonu esnasında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet depo tespit edildi. Depo içerisinde; çeşitli miktarlarda mekanik fünye, plastik patlayıcı madde, patlayıcı madde ve çeşitli hayati malzemeler ele geçirildi.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı suça konu malzemelere el koydu ve konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı. - HATAY