Pitbull cinsi köpeği sokakta ağızlık ve tasmasız gezdiren şahsa 14 bin TL ceza - Haberler

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Pitbull cinsi köpeği sokakta ağızlık ve tasmasız gezdiren şahsa 14 bin TL ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pitbull cinsi köpeği sokakta ağızlık ve tasmasız gezdiren şahsa 14 bin TL ceza

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasma takmadan serbest bırakan ve başıboş sokağa salan şahsa 14 bin 982 TL para cezası uygulandı.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasma takmadan serbest bırakan ve başıboş sokağa salan şahsa 14 bin 982 TL para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince alınan ihbar üzerine Konyaaltı ilçesi Kuraçay Mahallesi'nde yapılan kontroller esnasında Y.C. isimli şahsın yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasma takmadan serbest bıraktığı ve başıboş sokağa saldığının tespit edilmesi üzerine şahsa 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 14 bin 982 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Para Cezası, Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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