Kalp masajıyla hayata döndürülen Mervan, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Adana'da ailesiyle gittiği piknikte serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ve kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen 8 yaşındaki Mervan Seylan, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 28 Haziran'da merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki Mangal Park yanında meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte piknik yapan Mervan Seylan (8) bir süre sonra serinlemek amacıyla Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Kıyıya yakın bölgede yüzen çocuk, bir anda gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çocuğu gölden çıkararak kıyıya ulaştırdı. Kalbinin durduğu belirlenen çocuğa dalgıç polis tarafından olay yerinde uzun süre kalp masajı yapıldı. Dalgıç polisin dakikalarca sürdürdüğü kalp masajının ardından çocuğun kalbi yeniden çalıştı. İlk müdahalesi olay yerinde tamamlanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mervan kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı