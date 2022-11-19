- Peru'da pistte ilerleyen yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı: 2 ölü

LİMA - Peru'nun başkenti Lima'da kalkış için pistte ilerleyen yolcu uçağının itfaiye aracıyla çarpışması sonucu 2 itfaiye görevlisi hayatını kaybetti.

Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'ndan Juliaca kentine gitmek üzere kalkış için hazırlanan LATAM Havayolları'na ait LA2213 sefer sayılı yolcu uçağı, pistte ilerlediği sırada itfaiye aracıyla çarpıştı. Kazanın ardından uçaktan yoğun duman yükselirken, olay yerine itfaiye ve ambulans gönderildi. İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, uçağın çarptığı araçtaki 2 itfaiye görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada ise uçakta 102 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğu, önlem olarak tüm yolcuların ve mürettebatın sağlık merkezlerine götürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, "Uçakla çarpışan itfaiye aracında bulunan 2 itfaiyecinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk" denildi. Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo da kazaya ilişkin, "Jorge Chavez Havalimanı'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden itfaiyeciler Angel Torres ve Nicolas Santa Gadea'nın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Düşüncelerim ve dualarım onlarla birlikte" ifadelerini kullandı. Havalimanını işleten Lima Airport Partners tüm operasyonların askıya alındığını, kazanının nedenlerinin araştırıldığını duyurdu.