Perseid Meteor Yağmuru Tekirdağ'da Görsel Şölen Oluşturdu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Perseid meteor yağmuru gece gökyüzünde etkileyici bir görsel şölen oluşturdu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinede meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar, karanlık alanlarda bir araya gelerek saatte ortalama 60-70 meteoru izleme fırsatı buldu.

Bazı vatandaşlar geceyi açık havada geçirip meteor yağmurunu gözlemledi. Yanan meteorlardan oluşan ışık izleri gökyüzünü beyaz tonlarla aydınlatırken, astronomi meraklıları bu doğa olayını fotoğraflayıp kayda aldı. Yetkililer, meteor yağmurunun Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının arkasında bıraktığı toz ve kaya parçalarının Dünya atmosferine girmesiyle meydana geldiğini belirtti. - TEKİRDAĞ