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Penta Park sitesinde enkaz çalışmaları sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Penta Park sitesinde enkaz çalışmaları sürüyor Kahramanmaraş depreminin ardından merkez Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi., Alparslan Türkeş Bulvarı, Penta Park sitesinde enkaz çalışmaları sürüyor.

Penta Park sitesinde enkaz çalışmaları sürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş depreminin ardından merkez Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi., Alparslan Türkeş Bulvarı, Penta Park sitesinde enkaz çalışmaları sürüyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alparslan Türkeş Bulvarı Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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