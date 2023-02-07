Penta Park sitesinde enkaz çalışmaları sürüyor 3. Sayfa Haberleri Penta Park sitesinde enkaz çalışmaları sürüyor Kahramanmaraş depreminin ardından merkez Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi., Alparslan Türkeş Bulvarı, Penta Park sitesinde enkaz çalışmaları sürüyor. Penta Park sitesinde enkaz çalışmaları sürüyor KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş depreminin ardından merkez Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi., Alparslan Türkeş Bulvarı, Penta Park sitesinde enkaz çalışmaları sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Alparslan Türkeş Bulvarı Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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