Pendik'te Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Kavakpınar Mahallesi'nde yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Pendik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kavakpınar Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste, 1 kilo 58 gram bonzai, 30,6 gram metamfetamin, 3 şişe aseton, 1 el yapımı tabanca, hassas terazi ve 2 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından tutuklandı.