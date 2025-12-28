Pendik'te 6 kilo 248 gram uyuşturucu ele geçirildi

Pendik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 6 kilo 248 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce narkotik madde ticareti ve sokak satıcılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. 23 Aralık'ta Pendik ilçesinde tespit edilen bir ikamet adresine operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise; 6 kilo 248 gram skunk, 19 bin 800 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 11 bin 300 TL, 500 dolar ve 50 euro nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan şüpheli şahıs "TCK 188-Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL