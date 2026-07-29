Pendik’te otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Pendik'te otomobillerin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pendik'in Kurna köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömerli Yolu Caddesi'nde ilerleyen 34 NFE 266 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yapan 34 HVM 215 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçtaki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı vatandaşları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar bölgedeki hastaneye sevk edildi. Araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı