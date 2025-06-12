Pendik'te Ormanda Kaybolan Şahsın Sağlık Durumu İyi

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Pendik'te Ormanda Kaybolan Şahsın Sağlık Durumu İyi
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Pendik'te Aydos Ormanı'na girdikten sonra kaybolan 49 yaşındaki Şaban Aksoy, iki günlük arama çalışmalarının ardından arkadaşı tarafından bulundu. Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pendik'te ormana girdikten sonra kaybolan şahıs bulundu

İSTANBUL - Pendik'te Aydos Ormanı'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan 49 yaşındaki Şaban Aksoy, iki gündür süren arama çalışmalarının ardından akşam saatlerinde arkadaşı tarafından bulundu. Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu ve şu anda Sancaktepe'deki evinde bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Pendik Veli Baba Mahallesi Aydos Ormanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şaban Aksoy (49), 34 LD 0515 plakalı aracını yol kenarına park ederek Aydos Ormanı'na girdi. Uzun süre haber alamayan ailesi durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeğiyle ormanda geniş çaplı arama başlattı.

Dün ve bugün süren çalışmaların ardından Şaban Aksoy'un, akşam saatlerinde bir arkadaşı tarafından bulunduğu öğrenildi. Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu ve şu anda Sancaktepe'deki evinde bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - 3.Sayfa
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