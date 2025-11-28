Pendik'te Muhtarlıkta Kavga: Sigortalı Kadına 'Fakirlik Belgesi' Reddi

Pendik'te muhtarlığa "fakirlik belgesi" almak için giden bir kadın, sigortalı çalıştığı gerekçesiyle muhtar tarafından reddedildi. Vatandaşın muhtara saldırması sonucu kavga bir anda büyürken, görüntüler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 24 Kasım günü sabah saatlerinde Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığında meydana geldi. İddiaya göre bir kadın vatandaş, "fakirlik belgesi" almak üzere mahalle muhtarlığına gitti. Vatandaşın talebi üzerine muhtar, kadının sistemde sigortalı olarak görünmesi nedeniyle belgeyi alamayacağını dile getirdi. Aldığı cevapla sinirden deliye dönen vatandaş, bir anda muhtara saldırdı. Muhtarın da vatandaşa karşılık vermesiyle bir anda büyüyen kavga, çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı. - İSTANBUL